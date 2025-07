CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * AGOSTO – APERTURE STRAORDINARIE: «BUONCONSIGLIO – CALDES E THUN APERTI TUTTI I GIORNI (10.00-18.00)»

14.51 - giovedì 31 luglio 2025

Aperture straordinarie nel mese di agosto

Nel mese di agosto, il Castello del Buonconsiglio, Castel Caldes e Castel Thun sono aperti tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Castel Beseno e Castel Stenico seguiranno invece il consueto orario di apertura: dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Palazzo Taddei (Ala) è aperto venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Organizza la tua visita

Rassegna diCastelinCastello

fino al 20 settembre | nei castelli e palazzi provinciali

Cinema all’aperto, rievocazioni storiche, spettacoli di falconeria, concerti, osservazioni delle stelle e tanti appuntamenti per grandi e bambini: un’estate ricca di eventi!

Attività per famiglie nei castelli provinciali

tutti i giorni | ore 15:00

Nel mese di agosto, ogni giorno i castelli provinciali propongono un’attività diversa dedicata alle famiglie. Un ricco programma di iniziative pensate per grandi e piccini: laboratori creativi, giochi, visite animate e tante esperienze da vivere insieme.

Il programma settimanale:

Lunedì si parte dal Castello del Buonconsiglio.

Martedì l’appuntamento è a Castel Beseno, tra fanti e cavalieri.

Mercoledì ci spostiamo a Castel Stenico, dove natura e cultura si incontrano nei laboratori creativi.

Giovedì vi aspettiamo a Castel Thun, per un tuffo nel passato tra stanze arredate e giochi d’altri tempi.

Venerdì l’avventura continua a Castel Caldes, con percorsi animati e tante curiosità da scoprire insieme.

E nel weekend? Ogni famiglia riceverà un kit speciale per una visita autonoma e interattiva, pensata per esplorare il castello in libertà e con occhi curiosi.

Scopri tutte le attività

Visite guidate nei castelli e palazzi storici

da martedì a domenica | orario variabile

Ogni giorno, un appuntamento speciale per scoprire i castelli e i palazzi storici del Trentino.

Martedì | ore 10:30 – Castel Beseno: alla scoperta della più grande fortezza del Trentino, tra bastioni, armature e vedute spettacolari sulla Vallagarina.

Mercoledì | ore 10:30 – Castel Stenico: un castello tra le montagne, scrigno di tesori artistici e storici nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta.

Giovedì | ore 10:30 – Castel Thun: elegante dimora nobiliare nella Val di Non, con ambienti originali e storie di famiglia da riscoprire.

Venerdì | ore 10:30 – Castel Caldes: un tuffo nel Rinascimento tra leggende ed affreschi. In corso la mostra Antiche Fonti. Tito Chini e la cultura termale nel Trentino.

Sabato | ore 10:30 – Palazzo Taddei: un raffinato palazzo signorile nel cuore di Ala, custode di collezioni d’arte e testimonianze della storia cittadina. In corso la mostra Estro ed eleganza. Tessuti alla moda nel Settecento.

Sabato | ore 15:00 – Castello del Buonconsiglio: visita guidata alla mostra Il teatro del quotidiano. Giacomo Francesco Cipper ‘Tedesco’. Alla scoperta delle opere di un artista ironico e sorprendente, che racconta la vita quotidiana del Settecento con sguardo acuto e realistico.

Domenica | ore 10:30 – Castello del Buonconsiglio: un viaggio tra le sale affrescate e le torri del castello simbolo di Trento, un tempo residenza dei principi vescovi.

Scopri tutte le attività

Le fiabe dei Cavalieri erranti

2 agosto | ore 17:00

Castel Caldes ospita Le fiabe dei Cavalieri erranti, uno spettacolo che intreccia musica, immagini e narrazione per dare vita ad alcune tra le più celebri leggende locali. Le fiabe prendono forma attraverso canzoni originali e illustrazioni create dall’artista Sabrina Zanol.

Cavalieri per

un giorno

2 e 3 agosto | 10:00 – 18:00

A Castel Stenico diventi cavaliere per un giorno: un viaggio nel Medioevo tra figuranti in costume, scene di vita quotidiana, dimostrazioni militari e la cerimonia di investitura con pergamena. Un’esperienza coinvolgente per grandi e piccini.

Castelli al chiaro

di luna

8 e 9 agosto | ore 21:00

Il fascino delle costellazioni nei suggestivi scenari di Castel Thun e Castel Caldes: una guida esperta condurrà i partecipanti alla scoperta dei miti celesti e, al termine della visita, sarà possibile osservare il cielo con telescopi.

📍Castel Thun – venerdì 8 agosto

📍Castel Caldes – sabato 9 agosto

L’arte della falconeria

fino al 31 agosto

Tutti i sabati e le domeniche, Castel Stenico propone un evento che rievoca l’antica passione dei principi vescovi trentini. Le giornate sono dedicate alla nobile arte della falconeria, con dimostrazioni di addestramento ed esibizioni spettacolari di falconieri e rapaci. Un viaggio affascinante tra tecnica, tradizione e bellezza.

Out of Thun. Non la solita visita

9 e 30 agosto | ore 17:00

A Castel Thun, una visita semiseria tra saloni affrescati, stanze private e stufe in maiolica. Una guida d’eccezione e un ospite fuori dagli schemi accompagnano il pubblico in un viaggio divertente tra curiosità e aneddoti della nobile famiglia Thun.

La leggenda

di Olinda

10 agosto| ore 15:00 e 16:30

A Castel Caldes va in scena uno spettacolo per grandi e piccini che racconta un amore contrastato. Dopo il racconto si potranno visitare gli spazi del castello e la stanza dove, secondo la leggenda, Olinda fu rinchiusa.

Armigeri a Castel Beseno

fino al 31 agosto | 12:00, 14:00 e 16:00

Un’accattivante rievocazione storica che riporta in vita l’atmosfera del Medioevo. Grazie alla partecipazione dei re-enactors del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, il maestoso maniero che domina la Vallagarina ospita un vero e proprio accampamento d’epoca, curato nei minimi dettagli.

Ogni sabato e domenica, il pubblico può esplorare l’accampamento e assistere alle attività degli armigeri, con dimostrazioni alle ore 12:00, 14:00 e 16:00.

L’evento è incluso nel biglietto d’ingresso al castello.

InCanto

a Castello

24 e 31 agosto | ore 17:00

Rassegna che porta la musica corale trentina nelle dimore storiche più affascinanti della provincia. Un progetto che unisce arte, storia e territorio in un viaggio sonoro tra castelli e palazzi nobiliari.

Ingresso gratuito.

24 agosto – Castello del Buonconsiglio, Loggia del Romanino

🎶Coro Audiemus Alta Val di Non e Coro Brenta di Tione

31 agosto – Castel Thun, Loggiato dei Cannoni

🎶Cantoria Sine Nomine di Castelnuovo e Coro Croz da la Stria di Spiazzo Rendena

Cinema sotto

le stelle

ad agosto | ore 21:30

Due location d’eccezione per tre serate di cinema all’aperto tra storia e atmosfere d’altri tempi. Il cortile di Castelvecchio, al Castello del Buonconsiglio, e Palazzo Taddei ad Ala diventano palcoscenici sotto le stelle. Tariffa € 3,00.

Castello del Buonconsiglio:

🎬 Venerdì 1 agosto, ore 21:30

Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Palazzo Taddei, Ala:

🎬Sabato 23 agosto, ore 21:00

Marie Antoinette

🎬Sabato 30 agosto, ore 21:00

Casanova

Musica a corte: Smarano Academy

martedì 19 agosto | dalle 19:30

A Castel Thun un raffinato viaggio nella musica barocca, con le sonate per violino e clavicembalo di Bach e Händel. Un evento dello Smarano Academy Music Festival, tra arte, storia e suggestioni sonore, che include visita guidata e degustazione finale.

Ingresso € 8,00.

Abies Alba: dal Trentino al Balfolk

sabato 23 agosto | ore 17:00

A Castel Caldes, il gruppo Abies Alba propone “La musica della tradizione dal Trentino al balfolk”: un viaggio sonoro tra danze, ballate e melodie popolari, reinterpretate con arrangiamenti originali. Un concerto che racconta l’anima del Trentino attraverso suoni, storie e strumenti della tradizione.

Il sogno di essere uguali 1525 – 2025

30 e 31 agosto | ore 18:00

Al Castello del Buonconsiglio prende vita Il sogno di essere uguali 1525-2025: l’epopea di Michael Gaismayr e le rivolte contadine nel Tirolo storico. Uno spettacolo teatrale che racconta le rivolte contadine nel Tirolo storico e l’assalto al castello nel 1525, che costrinse il principe vescovo Cles alla fuga.

Che pitocco! Visita tragicomica

martedì 2 settembre | ore 18:00

Una visita originale alla mostra Il teatro del quotidiano. Giacomo Francesco Cipper “Tedesco”, guidata da uno storico dell’arte, con incursioni di un critico d’arte un po’ stravagante. Con Nicola Sordo.