CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO “CASTELDÌ SERA“: «VENERDÌ 22/11 IL CONCERTO DEDICATO A S. CECILIA, CON IL “CORO GIOVANILE TRENTO“»

InCanto al Castello: special edition. Venerdì 22 novembre, in occasione di Casteldì Sera, un concerto imperdibile dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica. Vi invitiamo a una speciale serata nella splendida Sala Grande al secondo piano del Magno Palazzo del Castello del Buonconsiglio.

Il Coro Giovanile Trento porterà in scena un viaggio musicale coinvolgente, esplorando il tema Emozioni corali attraverso i quattro elementi. Un’esperienza unica, in una cornice suggestiva, dove la musica e la bellezza del luogo si fondono per creare un’atmosfera magica. Verranno presentati al pubblico brani scritti da compositori che si sono ispirati all’acqua, all’aria, al fuoco e alla terra, ognuno attraverso un proprio modo di leggere gli stessi; dalla musica antica alla musica nuova, colta e popolare, sacra e profana.

BIGLIETTI