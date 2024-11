CASTELLO BUONCONSIGLIO (TN) * “CASTELDI’“: «VENERDÌ 15/11 GIARDINI LIBERAMENTE ACCESSIBILI, FINO ALLE 21.00»

08.44 - mercoledì 13 novembre 2024

Venerdì 15 novembre. CASTELDI’: Castello del Buonconsiglio aperto fino alle ore 21,00. Gli ambienti aperti a tutti i visitatori, alla tariffa ridotta di € 5, sono Sala Vescovi, la Loggia Veneziana, la Biblioteca di Bernardo Cles con le tavole di Dosso e Battista Dossi e la Loggia di Romanino.

Alle ore 18:00, per un ristretto gruppo di visitatori, sarà possibile visitare le Stanze da bagno del principe Vescovo, luogo solitamente non accessibile al pubblico. Posti limitati, acquisto obbligatorio del biglietto.

Per tutta la serata in Sala Vescovi risuoneranno le note del duo Aldo Vindiam e Gabriele de Rosso, violino e violoncello, rendendo ancora più suggestiva la visita. Ingresso gratuito previo acquisto del biglietto. I giardini del Castello sono liberamente accessibili fino alle 21.