“CASTEL PERGINE“ (TN) * PASSAGGIO DI CONSEGNE: «CONCLUSA LA STAGIONE 2024 MOLTE LE NOVITÀ IN ARRIVO PER IL PROSSIMO ANNO»

16.59 - lunedì 28 ottobre 2024

Castel Pergine, conclusa la stagione 2024 sono già molte le novità in arrivo per il prossimo anno.

Durante l’estate Castel Pergine è stato scelto da ospiti in cerca di una vacanza all’insegna di relax, cultura e natura ed ha inoltre accolto gruppi di famiglie e amici per festeggiare anniversari e compleanni, confraternite svizzere per raduni e simposi, start-up internazionali per lo svolgimento di retreat di società di investimento. Lo storico albergo conferma il suo appeal con circa 4.000 pernottamenti in linea con l’anno precedente ed un aumento nei mesi di maggio e ottobre e con un bilancio economico ancora con il segno positivo.

Terminata la stagione sono già molte le novità in serbo per il 2025. Proprio oggi è stato infatti firmato il contratto preliminare con Semola Fina Snc di Merlo Manuel e Omodeo Sofia, già gestori del Ristorante in Palazzo Baronale, per l’affidamento anche di Ca’Stalla e dell’albergo Castel Pergine. La giovane coppia si occuperà pertanto di tutte le attività economiche all’interno delle mura del Castello.

Dopo un periodo più lungo del previsto legato anche all’emergenza Covid, la Fondazione messo al sicuro il Bilancio dal punto di vista economico ora punta al rilancio definitivo del prestigioso maniero e dopo che Sofia e Manuel hanno gestito con professionalità la parte ristorativa del Castello a loro ora la Fondazione ha deciso di affidare le sorti dell’intero complesso castellare.

Sarà loro da ora in avanti il compito di accogliere gli ospiti nelle splendide sale e stanze e fare in modo che il Castello viva una nuova e sfavillante avventura. I due giovani chef provenienti dal mondo della ristorazione stellata si cimenteranno quindi nell’importante compito di dare continuità e anzi nuovo sviluppo alle attività alberghiera e di ristorazione del Castello.

Il Covid che ha bloccato l’attività per quasi 2 anni lavorando prevalentemente con clientela straniera che è rimasta lontana per tutto il 2020 e parte del 2021 ha dovuto adattarsi a questa emergenza prima con una totale chiusura, poi con un’apertura limitata con il supporto di Fiorenzo Varesco dell’Osteria Morelli e oggi con una gestione a 360 affidata a Semola Fina.

Domenica 3 novembre alle ore 17 si svolgerà a Castello la Cerimonia di chiusura della stagione 2024 e anticipazione delle attività 2025 della Fondazione CastelPergine ETS con la partecipazione del Coro Castel Pergine. Massimo, Cristina, Charlie e lo staff salutano gli amici del Castello e augurano al duo Merlo-Omodeo un futuro ricco di successi e soddisfazioni.