CASSA RISPARMIO DI BOLZANO – SPARKASSE * RISULTATI PRELIMINARI AL 31/12/2024: «UTILE CONSEGUITO A 117,7 MILIONI, IN CRESCITA A +43,1%»

L’utile conseguito dal Gruppo Sparkasse a livello consolidato raggiunge i 117,7 milioni di euro, in crescita rispetto all’esercizio precedente (+43,1%). Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano, presieduto da Gerhard Brandstätter, ha approvato nella seduta odierna le situazioni patrimoniali ed economiche individuali e consolidate preliminari al 31.12.2024 per la determinazione dei Fondi propri ai fini di Vigilanza.

L’utile netto a livello consolidato di gruppo, che comprende anche CiviBank, raggiunge l’importo di 117,7 mln di euro mentre a livello individuale la Capogruppo Sparkasse/Cassa di Risparmio di Bolzano realizza un utile di 100,4 mln di euro.

L’anno 2024, caratterizzato da un importante cambiamento del trend, con la curva dei tassi in discesa, evidenzia per il Gruppo Sparkasse un incremento dei ricavi complessivi, grazie allo sviluppo commerciale nei vari settori operativi. Il risultato d’esercizio è influenzato positivamente anche degli effetti della cessione del ramo d’azienda relativo all’acquiring.

Di rilievo anche il contributo della controllata CiviBank, che registra nel 2024 un utile netto pari a 20,0 mln di euro in forte crescita rispetto all’esercizio precedente (+86,6%).

Dal punto di vista della solidità si registra anche un buon incremento dei coefficienti patrimoniali di gruppo con il CET1 che ammonta al 14,7% ed il Total Capital Ratio al 16,0%.

Per quanto riguarda la rischiosità del portafoglio crediti, il gruppo continua ad esprimere valori che rientrano fra i livelli più bassi del sistema bancario con l’indicatore NPL che scende al 3,9 % lordo e si attesta all’1,9% netto.

Il patrimonio netto consolidato raggiunge il valore di 1,247 mld di euro. Principali dati del conto economico consolidato di gruppo

Il conto economico a livello consolidato esprime l’ottimo andamento del gruppo Sparkasse che testimonia una buona capacità di generazione di ricavi. I seguenti dati, per quanto riguarda la comparazione tra il 2024 ed il 2023, risultano depurati delle componenti non ricorrenti.

 I ricavi totali (escludendo le componenti non ricorrenti) ammontano a 446,6 mln di euro in crescita del 3,0% rispetto al 2023.

 I ricavi da margine interesse ammontano a 296,0 mln di euro, con una lieve contrazione pari all ́1,8% rispetto all’esercizio precedente, che riflette il contesto di riduzione dei tassi avviata dalla BCE lo scorso anno.

 I ricavi da servizi (escludendo le componenti non ricorrenti) ammontano a 136,1 mln di euro, con una crescita del 2,0% rispetto al 2023.

 Il margine finanziario si attesta a 14,4 mln di euro, a fronte di un risultato 2023 negativo, pari a – 1,3 mln di euro.

I costi della gestione ammontano a 279,9 mln di euro e la comparazione con il 2023 esprime una variazione in aumento del 4,4%. Da questa voce è stato isolato il provento non ricorrente della plusvalenza realizzata a seguito della cessione del ramo di azienda relativo all’attività di acquiring, pari a 30,8 mln di euro. Ricomprendendo anche le voci non ricorrenti, i costi della gestione ammonterebbero a 247,3 mln di euro, con una diminuzione del 12,1% rispetto al 2023. Nel dettaglio, le spese per il personale risultano pari a 160,4 mln di euro, mentre le altre spese amministrative ammontano a 106,8 mln di euro (escluso il contributo al fondo di tutela depositi).

 Il costo del credito ammonta a 23,4 mln di euro rispetto ai 48,6 mln di

euro del 2023 (-51,8%). La riduzione del costo del credito conferma la buona qualità del portafoglio crediti del Gruppo, nonché l’efficacia dell’attenta gestione del rischio creditizio attuata da Sparkasse già nel corso dei precedenti esercizi.

Principali dati del conto economico individuale Sparkasse

Entrando nel dettaglio del conto economico della Capogruppo, l’ottimo risultato è da ricondurre, in primis, ad una rilevante crescita dei ricavi a fronte di un incremento più contenuto dei costi.

 I ricavi totali (escludendo le componenti non ricorrenti) ammontano a 338,4 mln di euro in crescita del 13,5% rispetto al 2023.

 I ricavi da margine di interesse ammontano a 211,1 mln di euro con un ottimo incremento del 6,8% rispetto al 2023, legato in primis ai minori interessi passivi sulle tranche dei finanziamenti TLTRO, rimborsati nel corso dell’esercizio, oltreché alle buone performance con riferimento alla componente cedolare del portafoglio titoli. Sempre relativamente ai ricavi netti da interessi, si registra una buona dinamica del differenziale fra interessi incassati sugli impieghi e interessi pagati sulla raccolta diretta con riferimento alla clientela.

 I ricavi da servizi (escludendo le componenti negative non ricorrenti) superano la soglia dei 100 mln di euro (100,3 mln di euro) con un ulteriore incremento rispetto al soddisfacente risultato dell’anno precedente, confermando anche nel 2024 il trend di crescente diversificazione.

 I ricavi finanziari raggiungono il risultato record di 27,0 mln di euro, anche grazie al contributo dei dividendi distribuiti dalle società del Gruppo.

 I costi della gestione ammontano a 203,4 mln di euro, ed il confronto con il 2023 evidenzia una crescita del 5,4%. Da questa voce è stato isolato il provento della plusvalenza realizzata a seguito della cessione del ramo di azienda relativo all’attività di acquiring, pari a 22,8 mln di euro. Ricomprendendo anche le voci non ricorrenti, i costi della gestione ammonterebbero a 178,8 mln di euro, con una diminuzione del 7,2% rispetto al 2023. Nel dettaglio, le spese per il personale risultano pari a 120,6 mln di euro, mentre le altre spese amministrative ammontano a 72,9 mln di euro. Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali risultano pari a 26,1 mln di euro.

 Il costo del credito ammonta a 10,7 mln di euro, con una riduzione pari a 11 mln di euro rispetto all’anno precedente.

Principali dati dimensionali del gruppo

 Lo stock dei crediti lordi verso la clientela del nuovo Gruppo, comprendendo CiviBank, ammonta a 9,9 mld di euro.

 La raccolta diretta da clientela ammonta a 12,4 mld di euro.

 L’ammontare complessivo della raccolta gestita si attesta a 3,7 mld di

euro.

 Il totale attivo di gruppo ammonta a 15,5 mld di euro.

 Il nuovo Gruppo annovera circa 300 mila clienti e la rete distributiva

complessiva comprende 174 filiali.

Le nuove erogazioni di credito a medio/lungo termine nel corso dell’anno ammontano a 1.681 mln di euro, di cui 1.222 mln di euro a favore delle imprese, e 459 mln di euro a favore delle famiglie.

I coefficienti patrimoniali a livello consolidato beneficiano delle attività di capital management effettuate nel corso del 2024. Il coefficiente primario di capitale CET1 ammonta al 14,7% rispetto al 14,1% del 2023 ed il coefficiente Total Capital Ratio ammonta al 16,0% in crescita rispetto al 15,5% del 2023.

Nella visione consolidata gli NPL ratios si assestano su valori che esprimono il buon posizionamento del gruppo fra i competitors bancari a livello di credito deteriorato: coefficiente lordo al 3,9% e netto all’1,9% (sommatoria dei valori individuali delle due banche del gruppo). Le coperture sul credito deteriorato sono pari al 53,2%.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ha dichiarato: “Prosegue il percorso virtuoso del Gruppo, con un aumento dei ricavi rispetto all’anno precedente, pur essendo stato l’esercizio 2024 caratterizzato da uno scenario di tassi di interesse in riduzione. Ci rende particolarmente orgogliosi lo storico risultato realizzato dalla Capogruppo

Sparkasse che nel 2024 supera i 100 mln di euro di utile netto d’esercizio e che si rafforza da tutti i punti di vista, sia in termini di volumi che di redditività. Confidiamo che questi risultati possano essere di soddisfazione per i nostri azionisti.”

Il Vice Presidente Carlo Costa aggiunge: “I risultati realizzati confermano il costante impegno del management e di tutti i dipendenti e dimostrano ancora una volta come il Gruppo Sparkasse riesca sempre più a coniugare un ottimo livello di servizio alla clientela con la capacità di produrre un buon ritorno verso gli azionisti.”

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò conclude: “Il 2024 è stato un anno molto importante per il nostro gruppo. I numeri esprimono crescite commerciali in tutti gli ambiti in cui opera la banca e capacità di creare efficienza. A poco più di due anni dall’operazione di acquisizione di CiviBank, il nuovo Gruppo Sparkasse sta iniziando, dopo una prima fase di preparazione e consolidamento, a realizzare pienamente le sinergie attese, consolidando la propria posizione tra i principali gruppi bancari del nord-est. Registriamo, infatti, anche un buon risultato da parte della controllata che con 20 milioni di utile contribuisce significativamente ai risultati del gruppo.

Partendo dal risultato record del 2024, Sparkasse intende ora concretizzare ulteriormente il potenziale di crescita espresso dal nuovo piano industriale approvato nel 2024. Il 2025 è partito molto bene e contiamo di esprimere anche quest’anno risultati in linea con gli ambiziosi obiettivi tracciati dal Piano.”