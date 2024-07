CASSA RISPARMIO DI BOLZANO – SPARKASSE * NOMINE: «IL PRESIDENTE GERHARD BRANDSTÄTTER CONFERMATO AI VERTICI ABI»

14.29 - mercoledì 10 luglio 2024

Presidente di Sparkasse, Gerhard Brandstätter, confermato ai vertici ABI. Il Presidente di Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano, Gerhard Brandstätter, all’interno del Consiglio dell’ABI, è stato eletto membro del Comitato Esecutivo ed è stato chiamato a far parte del Comitato di Presidenza.

Il Presidente di Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano, Gerhard Brandstätter, recentemente rieletto all’unanimità nel Consiglio dall’Associazione Bancaria Italiana ABI, è stato nominato, sempre all’unanimità, nella riunione di ieri, presieduta dal Presidente ABI Antonio Patuelli, membro del Comitato Esecutivo ed è stato chiamato a far parte del Comitato di Presidenza.

Gli incarichi si aggiungono, come noto, a quello di Vice-Presidente dall’Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio Spa (Acri) e a quello di Vice-Presidente del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio ESBG, con sede a Bruxelles. “Questi importanti incarichi che il Consiglio di ABI all’unanimità ha voluto assegnarmi, costituisce per la nostra ‘famiglia Sparkasse’ un grande riconoscimento ed una conferma del lavoro costruttivo finora svolto. L’ABI che rappresenta, come associazione, la quasi totalità delle aziende di credito operanti in Italia, costituisce un importante punto di riferimento nell’ambiente istituzionale, sociale ed economico per il Paese e la Comunità del nostro territorio”, sottolinea il Presidente Gerhard Brandstätter.