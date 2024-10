CASSA RISPARMIO DI BOLZANO – SPARKASSE * ENERGIA: «SUPPORTIAMO GLI INVESTIMENTI DI THERMO WIPPTAL SPA CON UN FINANZIAMENTO DA 17 MILIONI, ASSISTITO DA GARANZIA GREEN DI SACE»

17.50 - martedì 29 ottobre 2024

Sparkasse supporta gli investimenti di Thermo Wipptal Spa con un finanziamento da 17 milioni di euro, assistito da Garanzia Green di SACE. Da oltre 20 anni Thermo Wipptal Spa fornisce ai suoi clienti energia sostenibile dal legno. Grazie al finanziamento di Sparkasse da 17 milioni di euro, assistito da Garanzia Green di SACE, è in costruzione un secondo impianto presso la strada di Passo Giovo che in futuro consentirà di rifornire di energia da biomassa anche l’azienda lattiero- casearia di Vipiteno.

Da oltre 20 anni Thermo Wipptal Spa fornisce ai suoi clienti energia sostenibile dal legno. Due caldaie a biomassa producono complessivamente circa 75.000.000 kWh di teleriscaldamento che vengono distribuiti a oltre 1.100 clienti di Vipiteno, Prati, Casateia e Racines di Fuori. Inoltre, vengono prodotti circa 5.500.000 kWh di elettricità, che vengono consumati dall’azienda stessa o immessi nella rete pubblica. La rete di teleriscaldamento è lunga oltre 60 chilometri.

Grazie al finanziamento di Sparkasse di complessivamente 17 milioni di euro, assistito da Garanzia Green di SACE per 10 milioni, è in costruzione un secondo impianto presso la strada di Passo Giovo che in futuro consentirà di rifornire di energia da biomassa anche l’azienda lattiero- casearia di Vipiteno. L’impianto di Thermo Wipptal Spa, ha permesso di risparmiare circa 8.500.000 litri di gasolio per riscaldamento all’anno nel distretto e sostituirlo con la legna. Il contributo all’ambiente è stato un risparmio di 19.000 tonnellate di CO2 all’anno.

L’impatto sociale per la comunità servita da Thermo Wipptal non è trascurabile: rispetto al gasolio da riscaldamento, gli utenti hanno risparmiato dai 3 a 4.000.000 di euro all’anno, potendoli destinare a consumi, risparmi e investimenti.

Daniela Vitali, Responsabile Esg & Sustainability del Gruppo Sparkasse presenta l’intervento dichiarando: “La sostenibilità richiede l’impegno di diversi attori, quali le amministrazioni pubbliche, le banche, le imprese e i cittadini. Il progetto di Thermo Wipptal è un esempio virtuoso di impresa del nostro territorio che ha a cuore la sostenibilità e continua ad investire in questo ambito. Come Sparkasse siamo orgogliosi di essere al fianco dei nostri clienti per supportarli nel generare impatti positivi per il territorio e la comunità.”

Massimiliano Manca, Responsabile dell’International Desk che gestisce i rapporti con SACE del Gruppo Sparkasse aggiunge: “Aver coinvolto SACE in questo investimento con importanti ricadute sulla comunità locale è stata un’ottima scelta, la competenza tecnica e la disponibilità dei diversi referenti ci permettono di dare risposte alle aziende che guardano ad un futuro più “green” e più sostenibile.”