CASSA RISPARMIO DI BOLZANO – SPARKASSE * EMILIA-ROMAGNA: «INAUGURATA A MODENA LA NUOVA FILIALE, DOPO QUELLA DI BOLOGNA»

11.37 - giovedì 21 novembre 2024

Sparkasse apre a Modena la seconda filiale in Emilia Romagna. Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano ha inaugurato a Modena la sua nuova filiale, la seconda in Emilia-Romagna, dopo quella di Bologna.

Dopo aver aperto con grande successo una filiale nel centro di Bologna un anno e mezzo fa, ora Sparkasse raddoppia in Emilia con Modena. La filiale modenese, che si trova in via Paolo Ferrari 143, è caratterizzata da una organizzazione interna innovativa, con una forte specializzazione sulla gestione del risparmio e sulla protezione del patrimonio e della persona nonché sul Corporate Banking. È stata inaugurata nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato, tra gli altri: Stefano Bonaccini, europarlamentare e Presidente uscente della Regione Emilia Romagna, e Paolo Zanca, assessore comunale alla promozione economica e attrattività della Città di Modena, insieme ai massimi vertici di Sparkasse, il Presidente Gerhard Brandstätter, il Vice- Presidente Carlo Costa e l’Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò.

“Sparkasse è una banca territoriale che ormai opera da protagonista in tutto il nord est. – spiega il Presidente Gerhard Brandstätter – Dopo l’ottima performance della nostra prima filiale in Emilia Romagna, aperta un anno fa a Bologna, e aver sviluppato importanti relazioni con primari clienti in regione, l’apertura della filiale a Modena rappresenta la conferma di un grande interesse per un ulteriore sviluppo in questo importante territorio. Non per ultimo, Modena rappresenta un importante perno strategico anche dal punto logistico, dove, infatti, si incrociano le due principali direttrici Nord-Sud (A22) ed Est-Ovest (A1).”

A riprova delle affermazioni del Presidente Sparkasse può vantare ottimi risultati. In Emilia Romagna, infatti, conta nel Corporate Banking già oltre 140 aziende clienti con oltre 400 milioni di euro di finanziamenti in essere, mentre nel Private Banking segue oltre 130 clienti con oltre 80 milioni di euro di masse gestite.

“La nuova filiale di Modena rappresenta uno dei capisaldi del nuovo piano industriale della banca che prevede aperture e rinnovamenti di filiali – dichiara il Vice Presidente Carlo Costa – Andiamo in controtendenza rispetto al settore bancario, infatti mettiamo la filiale al centro della relazione con cliente, continuiamo ad assumere nuovi consulenti per il rafforzamento della rete e ad investire.”

“L’apertura di una filiale a Modena, specializzata in particolare sui settori del Private e Corporate Banking, rappresenta la chiara volontà di voler competere nei segmenti in cui i clienti chiedono servizi specialistici. Siamo sicuri che l’offerta di Sparkasse soddisferà le aspettative anche della clientela più sofisticata e di poter puntare a nuovi obiettivi di sviluppo sul territorio,” conclude l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò.