CASSA DI RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * CDA – ESERCIZIO 2024: «NOVEMBRE, DELIBERATA DISTRIBUZIONE ACCONTO SU DIVIDENDI PER 6 MILIONI»

Il CDA di Sparkasse ha deliberato la distribuzione, nel corrente mese di novembre, di un acconto sui dividendi dell’esercizio 2024. Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano delibera la distribuzione, nel corso del mese di novembre 2024, di un acconto sui dividendi dell’esercizio 2024 per un importo pari a circa 6 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione di Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano ha deliberato la distribuzione, ancora nel corrente mese di novembre, di un acconto sui dividendi dell’esercizio 2024 per un importo complessivo pari a circa 6 milioni di euro (10,1 eurocent per azione), al lordo delle ritenute e delle imposte, post acquisizione del parere positivo della società di Revisione.

La data di pagamento dell’acconto sui dividendi è prevista per il giorno 22 novembre 2024, con record date 13 novembre 2024.

Questo dividendo va ad aggiungersi ai dividendi già pagati in aprile 2024 per circa 21 mln di euro.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ha dichiarato: “Considerando la fino ad ora positiva evoluzione dell’esercizio 2024, sia dal punto di vista economico che patrimoniale, e non prevedendo per il proseguo dell’anno eventi che possano condizionare negativamente il risultato di fine esercizio, Sparkasse desidera così manifestare concretamente il proprio riconoscimento nei confronti degli azionisti procedendo con la

Il Vice Presidente Carlo Costa aggiunge: “Il percorso virtuoso intrapreso dalla Cassa di Risparmio da alcuni anni ed i risultati raggiunti ci consentono oggi di remunerare adeguatamente i nostri azionisti, ovvero coloro che hanno contribuito con la loro vicinanza e fiducia al successo della banca.”

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò conclude: “Le ottime performance degli ultimi anni, che, sulla base dell’evoluzione attuale, confidiamo di poter replicare anche nel 2024, ci consentono di continuare una politica di distribuzione che riteniamo sarà soddisfacente per i nostri azionisti. Osserviamo con piacere l’andamento positivo della nostra azione sulla piattaforma Vorvel e riteniamo che ci siano oggi tutti i presupposti per una tenuta di questo trend, anche grazie agli interessanti flussi di dividendi che la banca potrà continuare a corrispondere anche in futuro.”