CASSA DI RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * “BANKING AWARDS 2023“: « IL PREMIO “ECCELLENZA REGIONALE” ALLA NOSTRA BANCA, PER RISULTATI DI ECCELLENZA »

19.22 - mercoledì 26 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Importante riconoscimento per Sparkasse a cui è stato conferito il premio “Eccellenza Regionale”. Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano premiata nell’ambito dell’edizione 2023 dei Banking Awards, evento organizzato da Milano Finanza e Class CNBC. Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano è stata selezionata tra le Banche candidate ai Banking Awards, evento organizzato dal noto quotidiano economico-finanziario Milano Finanza e Class CNBC per premiare le società leader del settore finanziario in Italia. Si tratta di un importante riconoscimento di caratura nazionale, a favore delle Banche e dei suoi protagonisti, a chi meglio ha operato negli ultimi 12 mesi conseguendo risultati di eccellenza.

Nell’ambito dell’edizione dei Banking Awards 2023, è stato assegnato alla Banca il premio “Eccellenze regionali – Trentino Alto Adige”, il quale attesta l’azione della stessa in termini di risultati economici, qualità delle attività realizzate ed obiettivi raggiunti.

“Siamo molto contenti dell’importante premio attribuito a Sparkasse. Si tratta di un riconoscimento del lavoro svolto negli scorsi anni grazie all’impegno profuso da tutti i collaboratori di Sparkasse ai quali va il nostro ringraziamento per questo importante risultato,” commenta l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò. Hanno ritirato il premio Stefano Borgognoni, Responsabile della Direzione Sviluppo Strategico, Daniela Vitali, Capo Servizio ESG & Sustainability, e Filippo Sandei, Responsabile Servizio Consulenza Virtuale, nell’ambito della cerimonia ufficiale di premiazione delle eccellenze nel settore bancario, svoltasi a Milano.