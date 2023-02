CASAPOUND TRENTINO * FOIBE: « IERI SERA ABBIAMO RESO OMAGGIO A TUTTI GLI ITALIANI TRUCIDATI, DALLA PARTE OPPOSTA IL SOLITO UMILIANTE TEATRO »

19.08 - venerdì 10 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella serata di ieri, come ogni anno, ci siamo riuniti per ricordare le vittime delle foibe. Una cerimonia composta nella quale abbiamo deposto dei fiori e reso omaggi a tutti quegli italiani trucidati e infoibati. Dalla parte opposta il solito umiliante teatro della mistificazione. Ancora una volta il fuoco del Ricordo e la forza del nostro Presente hanno zittito chi ogni anno si ritrova in piazza.

*

CasaPound Trentino