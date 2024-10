CASAAUTONOMIA.EU * SANITÀ: «CLES E CAVALESE, PUNTI NASCITA TENUTI APERTI DA GETTONISTI E COOPERATIVE»

09.42 - venerdì 25 ottobre 2024



Quella dei punti nascita di Cles e Cavalese è una morte annunciata da tempo. A colpire per prima, è stata la volontà delle famiglie. Da più di un anno e mezzo, non sentendosi più sicure nel portare alla luce lì, il proprio figlio, si stanno rivolgendo al Santa Chiara o all’Ospedale di Rovereto.

In secondo ordine ma non da meno per responsabilità, a colpire duro è la volontà politica provinciale che si ostina a tenere aperti due reparti attraverso la disponibilità di professionisti reperibili on-line, sul sito di una cooperativa. Come se si trattasse di una qualsiasi commodities da commercio via web.

I rischi di vario genere che si stagliano all’orizzonte sono tutti, piuttosto gravi. Tra essi spicca innanzitutto quello della chiusura definitiva del punto nascita. E qui la politica leghista avrebbe gioco facile ad alzare le mani scaricando la responsabilità sui neogenitori. Sarebbe estremamente comodo incolpare le famiglie che non vogliono più riferirsi ai punti di nascita delle valli. Del resto, scaricare la colpa su qualcun altro è un cliché dialettico piuttosto praticato dalla classica narrazione della destra più populista.

Dietro la chiusura del reparto di ostetricia potrebbe trascinarsi un altro grave rischio. Altri importanti servizi oggi fiore all’occhiello dell’ospedale di Cles sono infatti ad esso collegati. Parliamo di servizi quali anestesia e rianimazione, che finirebbero impoveriti insieme alle unità operative di chirurgia generale e di ortopedia, senza dimenticare il servizio di pronto soccorso.

Che in fretta e furia si sarebbe arrivati a cercare personale attraverso le cooperative, lo si percepiva già negli scorsi giorni camminando tra le corsie dell’ospedale. Sintomaticamente, era notizia del momento che vi fossero turni scoperti di équipe completa di ginecologi pronti per eventuale cesareo. Pare addirittura, pare che sarebbero stati tamponati ricorrendo al richiamo di personale dopo il turno notturno, facendoli eventualmente rinunciare al diritto di un meritato riposo.

Un autentico richiamo al super lavoro, messo nero su bianco sul foglio dei turni. A colpire anche un occhio meno esperto è balzato nei giorni scorsi il numero di professionisti contemplati in tabella. Quelli previsti dal servizio non avrebbero potuto garantire la copertura completa delle attività del punto nascita .

Dal 2018 Fugatti è in campagna elettorale promuovendo punti nascita aperti senza considerare quale sia il reale cambiamento demografico in relazione anche all’impossibilità di reperire personale, senza investire sull’attrattività dell’azienda sanitaria.

E’ giunto il momento che l’assessore Tonina ci dica quali sono le scelte politiche che riguardano l’intero sistema sanitario con particolare riferimento agli ospedali di Valle. I cittadini, i professionisti hanno diritto di conoscere in quale direzione la Politica vuole andare.