“ CASA S. MARIA “ * FERRAGOSTO ALTOPIANO VIGOLANA: “ GLI OSPITI ALLIETATI DA STUDENTI ED EX DEL LICEO MUSICALE BONPORTI DI TRENTO (VIRGINIA MAIRA E TIZIANO), CON VALERIA (DOCENTE DANZA CONTEMPORANEA) “

20.26 - martedì 15 agosto 2023

Ferragosto si sa è una festa da passare in compagnia, chi a una grigliata, chi al lago, chi in montagna, l’importante è festeggiare. Così è stato anche per gli anziani di Casa Santa Maria, struttura che domina l’Altopiano della Vigolana, allietati da studenti ed ex-studenti del Liceo Musicale Bonporti di Trento, Virginia Maira e Tiziano e da una docente di danza contemporanea, Valeria tutti insieme con il loro entusiasmo sono riusciti a toccare il cuore di tante persone.

Gli ospiti della struttura hanno passato un pomeriggio all’insegna della musica, del canto, della danza … e dei peccati di gola. Martina l’animatrice ha catturato tutti, insieme alle operatrici che distribuivano coni e coppette gelato che nulla avevano da invidiare a quelli delle gelaterie.

Tocco nostalgico il vecchio “il leoncino” portato dal volontario Marino che ha trasportato sul suo cassone molti ricordi dei signori e delle signore di Casa Santa Maria.

*

Annalisa Zambanini

Famigliare