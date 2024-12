“CASA DELLE DONNE” – ROVERETO (TN) * CARLA LONZI – PRESENTAZIONE LIBRO: «ALLA LA SALA FONDAZIONE CARITRO, 4/12 ORE 17.30»

21.22 - domenica 1 dicembre 2024

In occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza maschile sulle donne, la Casa delle donne organizza la presentazione del libro Carla Lonzi di e con Annarosa Buttarelli. L’iniziativa si svolge mercoledì 4 dicembre alle ore 17.30 presso la sala della Fondazione Caritro in Piazza Rosmini 5, si avvale del contributo del Comune di Rovereto ed è in collaborazione con la libreria Arcadia.

Figura poco conosciuta ma fondamentale nel femminismo storico italiano e non solo, Carla Lonzi (1931-1982) è stata critica d’arte e filosofa femminista, iniziatrice della politica e del pensiero della differenza sessuale, ed è riconosciuta come avanguardia filosofica italiana del XX secolo.

Negli ultimi anni sono state riedite alcune sue opere che hanno rinnovato l’interesse per la prospettiva rivoluzionaria del pensiero e dell’opera di Carla Lonzi grazie proprio all’impegno dell’autrice del libro. Infatti Annarosa Buttarelli, filosofa, femminista, strenue attivista culturale, ha curato la pubblicazione di opere fondamentali di Carla Lonzi come Autoritratto e Sputiamo su Hegel e altri scritti; inoltre centrale è stato il suo impegno nella cura del Fondo Carla Lonzi di cui è responsabile e che è disponibile anche su Google ARts e cultura.

Annarosa Buttarelli ha insegnato Ermeneutica filosofica e Filosofia della storia all’Università di Verona e fa parte della comunità filosofica “Diotima” di Verona, comunità di filosofe che da 40 anni lavora per pensare filosoficamente a partire dall’essere donne; diversi suoi saggi solo stati pubblicati all’interno di volumi curati da Diotima (Liguori edizioni). Come interesse personale, ha dedicato saggi e monografie alla filosofa spagnola María Zambrano, di cui è tra le maggiori studiose europee.

Impegnata nel pensiero e nella politica della differenza, ricordiamo solo i suoi scritti più importanti: nel 2013 ha pubblicato il libro Sovrane. L’autorità femminile al governo (2013), ripubblicato nel 2017, e insieme a Luisa Muraro e Liliana Rampello ha curato il volume Duemilaeuna. Donne che cambiano l’Italia. Con Laura Boella ha invece pubblicato Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein.

Tra le ultime pubblicazione va segnalato il saggio Bene e male sottosopra. La rivoluzione delle filosofe. Ha ideato e coordinato il master biennale di secondo livello “Consulenza filosofica di trasformazione” presso l’Università di Verona. Nel 2016 ha ricevuto a Roma, nella Galleria nazionale d’arte moderna, il “Premio Arte, Sostantivo femminile” per il suo impegno in campo filosofico. Nel 2018 è nominata direttrice scientifica della fondazione “Scuola alta formazione Donne di Governo”.