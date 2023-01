CASA AUTONOMIA.EU * ROVERETO – INCONTRO PUBBLICO: DEMAGRI E DALLAPICCOLA, « FOCUS SU LAVORO – AMBIENTE – SANITÀ – DENATALITÀ – VALDASTICO »

10.44 - sabato 14 gennaio 2023





Incontro del Movimento Casa Autonomia.eu a Rovereto. Ieri, 13 gennaio 2023, presso la Sala Circoscrizionale “Centro Civico Lizzanella” di Rovereto, alle ore 20.30 si è tenuto un partecipato incontro pubblico, che ha avuto come relatori la Consigliera Provinciale e Regionale Paola Demagri ed il Consigliere Provinciale, già Assessore Provinciale all’agricoltura, foreste, caccia, pesca, turismo, promozione e impianti a fune Michele Dallapiccola, attualmente leader e viceleader del Movimento Casa Autonomia.eu.

Oltre ai già citati Consiglieri Provinciali, a guidare il nuovo Movimento, che ha preso il colore giallo come suo simbolo, vi sono nel Direttivo anche Cristiano Moiola, Marisa Postal e Guido Trebo, tutti presenti a questo evento. L’incontro, che ha seguito quelli di Trento, Arco ed Ossana, in Val di Sole, ha avuto, come gli altri, un ottimo riscontro, riuscendo a riempire la sala ed obbligando anche alcune persone a rimanere in piedi.

La serata, oltre alla presentazione del Movimento, effettuato da Paola Demagri, è stato anche un momento per dialogare ed interagire con le persone, cercando di mettere al centro la collettività ed i suoi problemi, parlando, oltre che di criticità, anche di soluzioni.

Un Movimento quindi che nasce dal basso, che coinvolge le persone e che vuole recuperare quel concetto di territorialità che pare oramai essere andato perduto. Michele Dallapiccola ha iniziato l’incontro, parlando della denatalità e di cosa essa comporterà, sia a livello economico che sociale e di quanto l’immigrazione possa presentarsi non tanto come un problema, bensì come una risorsa. Altro tema importante è stato quello del calo del PIL, che ha comportato una contrazione del potere d’acquisto delle famiglie e che ha portato ad una situazione di incertezza. E’ stato inoltre presentato un breve estratto del bilancio economico della Provincia, per far capire ai presenti quanto viene investito nei vari ambiti, cercando inoltre di sottolineare quali e quanti fondi possono essere spostati o utilizzati.

Il discorso si è quindi articolato cercando di raccogliere le osservazioni dei presenti, portandosi sulle tematiche del lavoro, dell’ambiente, della sanità e della fragilità. Sicuramente uno dei punti che ha toccato particolarmente da vicino i roveretani è stato quello della viabilità e della Valdastico.

Un importante suggerimento da parte del pubblico è stato quello di cercare di raggiungere tutti gli strati della popolazione, cercando di dare voce anche a chi fatica ad essere ascoltato.