CARABINIERI * VAL RENDENA (TN): « ARRESTATO MINORENNE, CONDANNATO AD UN ANNO E QUATTRO MESI PER SPACCIO»

11.15 - venerdì 28 giugno 2024

I Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda hanno arrestato un 17 enne, di origine albanese, da tempo abitante in Val Rendena, eseguendo un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni emesso dopo una serie di indagini svolte dall’Arma locale.

Il giovane è stato condannato a una pena definitiva di un anno e quattro mesi poiché era stato sorpreso dai Carabinieri nei pressi della Stazione delle autocorriere di Trento con un ingente quantitativo di stupefacente; peraltro aveva fatto richiesta di misure alternative, ma il Giudice, considerate le numerose altre segnalazioni pervenute dai Carabinieri sul suo conto atteso, ne ha rigettato l’istanza; infatti nel frattempo aveva continuato a perseverare in condotte antigiuridiche, spesso poste in essere in danno di coetanei e che, in particolare nell’ultimo periodo, avevano pregiudicato la serenità all’interno della comunità di valle.

L’arrestato è stato condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso per scontare l’intera pena prevista. Alcuni approfondimenti dei Carabinieri della zona sono ancora in corso in relazione ai comportamenti di altri 2-3 giovani, protagonisti di recenti condotte a danno altrui.

A margine si segnala che proprio alcuni giorni prima di questo arresto, a seguito di una recrudescenza di episodi criminosi commessi da adolescenti o/e neomaggiorenni, nella maggior parte dei casi in danno di altri coetanei, si è tenuto un incontro a Pinzolo, tra i Comandanti di Stazione, quelli delle Polizie locali e i Sindaci dei Comuni maggiormente interessati della Rendena, con il coordinamento del Comandante di Compagnia di Riva del Garda “responsabile d’area”, volto a finalizzare ancor più la strategia di prevenzione e repressione di questi fastidiosi fenomeni.