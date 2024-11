CARABINIERI – TRENTO * VALLI GIUDICARIE – S. LORENZO DORSINO: «DENUNCIATI DUE RAGAZZI PER DETENZIONE DROGA, SEQUESTRATI 150 GRAMMI DI HASHISH E DUE BILANCINI DI PRECISIONE»

10.35 - lunedì 18 novembre 2024

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Lorenzo Dorsino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento due ragazzi della zona, poco più che ventenni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha avuto inizio una mattina, durante un normale posto di controllo: in tale, frangente i due militari della Stazione di San Lorenzo Dorsino, dopo aver fermato una utilitaria e aver controllato i documenti alle due persone a bordo, si rendevano conto che all’interno del mezzo vi era un forte odore di stupefacenti. I due Carabinieri decidevano quindi di approfondire il controllo, rinvenendo nella disponibilità di uno dei due occupanti quattro sigarette artigianali confezionate con sostanza stupefacente del tipo hashish. A quel punto, la pattuglia estendeva la perquisizione, non solo a tutta l’autovettura, ma altresì alle rispettive abitazioni dei due ragazzi e all’interno delle loro stanze venivano trovati rispettivamente:

– circa 64 gr di hashish, un bilancino elettronico di precisione, due coltelli con sulle lame tracce della medesima sostanza stupefacente, materiale vario per il confezionamento e la somma di 261 euro in banconote di piccolo taglio;

– circa 90 gr di hashish, un altro bilancino elettronico di precisione, tre coltelli con sulle lame tracce della medesima sostanza stupefacente e materiale vario per il confezionamento.

Al termine delle operazioni di rito, entrambi i ragazzi venivano denunciati in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art 73 dpr 309/90. Il denaro rinvenuto, nonché il materiale per il confezionamento venivano posti in sequestro, così come tutta la droga recuperata, la quale sarà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Laives (TN) per le analisi di rito.