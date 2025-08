CARABINIERI – TRENTO * VAL GIUDICARIE – FESTA PAESANA SOTTO CONTROLLO: «UNA SEGNALAZIONE PER DROGA / 3 PATENTI RITIRATE / 36 PUNTI TOLTI»

20.40 - martedì 5 agosto 2025

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione di Pieve di Bono, coadiuvati da personale del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda, dai motociclisti della Stazione di Arco e dai militari delle Stazioni di Torbole, Storo e Borgo Chiese hanno dato vita ad un servizio straordinario di controllo del territorio in occasione di una festa paesana organizzata, tenutasi nella Val Giudicarie alla quale hanno partecipato circa 1.200 persone.

Il controllo è stato improntato non solo al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche da parte di coloro che si mettono alla guida di auto e moto, ma soprattutto alla prevenzione e repressione del consumo e dello spaccio di stupefacenti fra i ragazzi più giovani. Ecco quindi che, dopo un briefing operativo presso la Stazione di Pieve di Bono, tenutosi alle ore 20.00 di sabato, ben sei pattuglie dei Comandi sopra indicati hanno effettuato posti di controllo congiunti, presidiando di fatto tutte le principali direttrici stradali che conducevano alla festa, effettuando alcol test a tutti i guidatori ed eseguendo ispezioni di iniziativa. Ottimi sono stati i risultati conseguiti, considerando che, in poco più di 6 ore, sono stati controllati 68 veicoli e ben 86 persone. In particolare:

– un ragazzo è stato segnalato al Commissariato di Governo per la Provincia di Trento quale assuntore di sostanze stupefacenti ex art 75 D.p.r. 309/90, essendo stato trovato in possesso di 3,3 grammi di hashish che saranno inviati al LASS (laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Laives per le analisi di competenza finalizzate a constatarne il principio attivo. Inutile dire che anche in questo caso il ragazzo era giovanissimo in quanto appena maggiorenne;

– tre uomini di mezza età sono stati trovati alla guida dei loro veicoli (due auto e una moto di grossa cilindrata) con un tasso alcolemico superiore al limite consentito per legge accertato mediante etilometro (da 0,50 ai 0,80 g/l). Ai tre è stata ritirata la patente per un periodo di almeno tre mesi, con applicazione di una sanzione amministrativa pari a 543 euro e sono stati tolti 10 punti ai rispettivi titoli di guida;

– due conducenti di autovetture sono stati contravvenzioni per aver effettuato un sorpasso in condizioni meteo avverse, in violazioni dell’art 148 comma 2 e 15 del Codice della Strada per un importo complessivo di 120 euro e 3 punti ritirati ai rispettivi titoli di guida.

Data la positività del controllo effettuato, analoghi servizi saranno disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Riva del Garda anche per le feste paesane che si terranno nei prossimi fine settimana fino alla fine del mese di agosto.