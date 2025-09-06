CARABINIERI – TRENTO * SICUREZZA: «TENTA DI INTRODURSI SEDE DELL’ASSOCIAZIONE “AUTO MUTUO AIUTO” IN VIA TARAMELLI, ARRESTATO IN FLAGRANZA»

09.47 - sabato 6 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella notte tra venerdì 05 e sabato 06 settembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino gambiano di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di forzare l’ingresso della sede dell’Associazione “Auto Mutuo Aiuto” in via Taramelli.

L’uomo, infatti, approfittando del buio, stava cercando di accedere agli uffici con un cacciavite, arrivando a danneggiare la porta di ingresso. A tradirlo, però, sono stati i rumori che hanno attirato l’attenzione di un passante, il quale ha immediatamente avvertito il Numero Unico di Emergenza 112.

La pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in pochi istanti, sorprendendo così il quarantenne con il cacciavite in mano, ancora intento ad introdursi nello stabile. L’arrestato è stato successivamente condotto presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di via Barbacovi, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nella mattinata odierna.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.