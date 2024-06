CARABINIERI – TRENTO * ROVERETO: «SOGGIORNA IN ALBERGO E NON SALDA IL CONTO, DENUNCIATO»

15.07 - sabato 15 giugno 2024

I militari della Compagnia Carabinieri di Rovereto, nei giorni scorsi, hanno denunciato un soggetto resosi responsabile di insolvenza fraudolenta, sostituzione di persona e uso di atto falso.

I fatti risalgono a qualche giorno fa quando l’individuo, deciso a trascorrere qualche giorno in Vallagarina, ha prenotato un soggiorno di circa una settimana in una nota struttura alberghiera della città della Quercia; presentatosi quindi presso l’hotel selezionato, ha chiesto di pernottare e di poter altresì beneficiare del servizio di ristorazione, sia per il pranzo che per la cena.

Trascorso qualche giorno, però, il responsabile dell’hotel, vedendo salire il conto vertiginosamente e insospettito da talune circostanze, ha chiesto all’uomo di saldare l’importo sin lì accumulato, relativo al soggiorno e ai servizi fruiti, ma con somma sorpresa, ha ricevuto un garbato rifiuto da parte dell’ospite che affermava di non essere in grado di onorare il debito.

Il titolare, a quel punto, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri del Comando Compagnia di Rovereto, i quali, giunti immediatamente in loco, hanno identificato l’uomo, appurando altresì che, per il soggiorno, aveva fornito false generalità all’atto del check-in, presentando un documento d’identità falso. I militari dell’Aliquota Radiomobile pertanto hanno denunciato l’ospite insolvente.