CARABINIERI – TRENTO * ROVERETO: «INGERISCE DOSI DI EROINA PER SFUGGIRE AD UN CONTROLLO ANTIDROGA, ARRESTATO»

10.44 - venerdì 22 novembre 2024

Prosegue l’azione di prevenzione e repressione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rovereto per garantire sicurezza ai cittadini e arginare il diffondersi di attività illecite.

Nelle ultime settimane i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della città della Quercia hanno posto in essere mirati ed intensificati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati, con particolare attenzione al traffico di sostanze stupefacenti che hanno portato all’arresto di un soggetto di orgine nordafricana.

Queste le circostanze: nel corso di un servizio di controllo ed osservazione, svolto nei giorni scorsi in un parco della città della Quercia, i Carabinieri hanno notato un uomo, avvicinato da più soggetti già noti come assuntori di sostanze stupefacenti. L’extracomunitario, accortosi della presenza degli operatori in avvicinamento per effettuare i controlli del caso e vistosi scoperto e senza via di scampo, ha ingerito gli ovuli contenente la sostanza stupefacente (risultata poi essere eroina), pensando, così facendo, di eludere il controllo stesso.

Ma i militari hanno provveduto ad accompagnarlo in ospedale affinchè potesse essere sottoposto ad accertamenti diagnostici urgenti, i cui esiti hanno confermato la presenza della sostanza stupefacente del tipo eroina ingerita dal soggetto, che è stato così tratto in arresto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia.

Al termine delle cure mediche, dimesso dall’ospedale, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Spini di Gardolo.

L’operazione antidroga rientra tra i costanti e ripetuti servizi preventivi che i Carabinieri della Compagnia di Rovereto pongono in essere in tutta la Vallagarina.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda per cui si procede è da ritenersi definitivamente accertata solo a seguito di sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.