CARABINIERI – TRENTO * ROVERETO: «DENUNCIATO UN UOMO, PER POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O GRIMALDELLI»

10.13 - martedì 23 settembre 2025

La Compagnia dei Carabinieri di Rovereto prosegue nell’azione di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati, compresi quelli predatori, a tutela di tutta la comunità della città della Quercia e della Vallagarina, al fine di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini ed arginare il diffondersi di attività illecite.

In particolare la costante attività di controllo del territorio sviluppata da parte dei militari del Comando Stazione di Ala, nonché lo spirito di attenzione e l’acuta osservazione dei militari operanti, hanno portato nei giorni scorsi al deferimento in stato di libertà di un uomo per “possesso ingiustificato di chiave alterate o di grimaldelli”.

Nei fatti, qualche giorno fa i militari del Comando Stazione di Ala stavano effettuando un regolare servizio perlustrativo serale, così come orami sta accadendo da settimane, da quando cioè il presidio dell’Arma ha intensificato il pattugliamento notturno e durante le prime ore del giorno proprio al fine di controllare il territorio nelle ore più critiche per il verificarsi di furti in abitazione o presso esercizi commerciali, ma più in generale al fine di assicurare una cornice di sicurezza alla comunità alense.

Ebbene, durante il pattugliamento di una zona periferica della “città di velluto”, i carabinieri hanno notato un uomo a bordo di un’auto che – per circostanze di luogo e orario – ha insospettito i militari operanti. A seguito di accertamenti esperiti a bordo del veicolo, l’uomo (uno straniero con precedenti) è stato trovato in possesso di una pinza di 19 cm, guanti in lattice, una luce a frontalino e dei vestiti tra cui un cappello, una felpa scura ed un paio di pantaloni scuri, per i quali non ha saputo giustificarne il possesso. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato per il reato di “possesso ingiustificato di chiave alterate o di grimaldelli”.

Le pattuglie del Comando Compagnia Carabinieri proseguiranno nella loro attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati. su tutta la giurisdizione di competenza