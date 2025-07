CARABINIERI – TRENTO * RIVA DEL GARDA: «SENZA PATENTE FUGGE AL POSTO DI BLOCCO, MULTA DA 5 MILA EURO E BMW SEQUESTRATA»

11.16 - sabato 19 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La scorsa settimana la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Arco (TN) hanno contravvenzionato, con una sanzione amministrativa record pari a 5.000 euro, uno straniero da anni residente in Italia, sorpreso a guidare un’autovettura di grossa cilindrata privo della patente di guida perché mai conseguita, ponendo altresì sotto sequestro amministrativo il veicolo.

I militari, di primo mattino, durante un posto di controllo in via Santa Caterina di Arco, strada ad alto traffico veicolare soprattutto in quella fascia oraria, venivano insospettiti dalla condotta del conducente di una BMW serie 5 che, alla vista degli operanti, si avvicinava molto al veicolo che lo precedeva, nel tentativo di evitare il controllo. Proprio tale insolita manovra, induceva i militari a decidere di fermare l’autovettura, intimando l’ALT e facendo cenno al guidatore di accostare attraverso la “paletta” di ordinanza. Questo, dapprima rallentava, facendo finta di seguire le indicazioni ricevute ma, una volta oltrepassato il militare, accelerava nuovamente, scappando in direzione della zona artigianale. La pattuglia della Stazione di Arco si poneva quindi all’inseguimento del veicolo, rinvenendolo, chiuso, nel parcheggio di una azienda dotata di sistema di videosorveglianza.

A quel punto, attraverso la visione delle telecamere, i militari riuscivano a riconoscere lo straniero che era alla guida della BMW serie 5, rintracciandolo pochi minuti dopo sul luogo di lavoro che lo stesso aveva poco prima raggiunto a piedi. I successivi accertamenti permettevano di riscontrare come lo stesso si fosse dato alla fuga perché privo della patente di guida poiché mai conseguita e che il veicolo ad alta cilindrata aveva la revisione scaduta: ecco quindi che per lo straniero scattava una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per guida senza patente, a cui si aggiungeva una ulteriore contravvenzione da 397 euro per non essersi fermato all’ALT impartito dalla pattuglia. Viceversa il proprietario dell’autovettura BMW serie 5, identificato in un parente dello straniero, veniva sanzionata per la mancata revisione del veicolo e l’incauto affidamento dello stesso per un importo complessivo pari a 250 euro, mentre il veicolo veniva posto sotto sequestro amministrativo.

L’attività di controllo stradale dei Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, finalizzata al controllo dei documenti di guida e di circolazione dei vari mezzi, nonché ad assicurare che tutti gli utenti della strada adottino comportamenti prudenti, continuerà anche nelle prossime settimane e fino alla conclusione della stagione turistica estiva.