CARABINIERI – TRENTO * RIVA DEL GARDA: «RAFFORZATI I CONTROLLI A PUNTA LIDO, PER VIETARE BALNEAZIONE E WINDSURFING»

12.05 - giovedì 14 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

A partire dagli inizi del mese di agosto, visto il forte incremento del flusso turistico nei comuni dell’Alto Garda e in particolare nel comune di Riva del Garda, le Forze di Polizia presenti sul territorio (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Polizia Locale) hanno deciso, durante il normale svolgimento dei rispettivi servizi esterni, di prevedere il passaggio delle proprie pattuglie in loc. Punta Lido, al fine di vigilare sul rispetto della determina nr 1776 del 25/02/2025 della Provincia Autonoma di Trento che dispone il “Divieto di balneazione e windsurfing nel golfo di Riva del Garda” anche nelle immediate vicinanze della foce dei due torrenti Albola e Varone, con applicazione ai trasgressori di una significativa sanzione amministrativa.

Tali controlli si sono resi necessari poiché, nelle scorse settimane, il 1° Nucleo della Guardia Costiera di Salò – Distaccamento di Nago Torbole, durante il normale pattugliamento delle zone lacustri, aveva notato alcuni turisti aggirare le barriere mobili apposte dal Comune di Riva del Garda e raggiungere la spiaggia e l’isolotto formatosi alla foce dei torrenti Albola e Varone, sostando in quell’area per prendere il sole o per immergersi nello specchio di acqua antistante, il quale però è particolarmente pericoloso a causa della corrente e dei vortici che si creano per l’ingresso nel lago di Garda dei due torrenti.

Tale situazione è stata peraltro oggetto di un incontro avvenuto lo scorso 31 luglio presso il Commissariato del Governo di Trento e, in quella sede, in considerazione dei tragici eventi verificatisi proprio in quel punto nella scorsa estate allorquando, in poco più di 20 giorni, vi furono ben tre persone decedute per annegamento, si è deciso di aumentare i controlli da parte di tutte le Forze di Polizia presenti in Riva del Garda per prevenire altre tragedie.

Al momento, anche grazie ad un maggiore sbarramento e ad una segnaletica più incisiva, garantite dalla locale Amministrazione Comunale, sono state individuate finora solo alcune decine di turisti allontanati e indotti a far ritorno nella parte di spiaggia posta al di là delle barriere mobili. Tali controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane e fino alla conclusione della stagione estiva.