CARABINIERI – TRENTO * «RINTRACCIANO MAROCCHINO 28ENNE PLURIPREGIUDICATO, TRASFERITO AL CPR DI MILANO DOPO L’EVASIONE DA GRADISCA D’ISONZO»

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento sono riusciti ad individuare ed accompagnare presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano un cittadino marocchino, 28enne, irregolare e pluripregiudicato, ricercato ormai da qualche tempo a seguito dell’evasione dal C.P.R. di Gradisca d’Isonzo.

Nello specifico, il giovane aveva tentato in uno dei giorni precedenti di introdursi presso la Residenza Fersina senza autorizzazione e, nonostante i vari tentativi da parte degli operatori del Centro di farlo desistere dal suo intento, il soggetto era rimasto fermo sulla sua posizione opponendo resistenza. A questo punto, a seguito di chiamata al Numero Unico d’Emergenza 112, i militari sono intervenuti tempestivamente, bloccando il prevenuto. Riconosciuto, è stato condotto con l’ausilio di una Volante della Polizia di Stato presso la Questura di Trento per approfondire la sua posizione sul territorio nazionale tramite l’Ufficio Immigrazione.

Esperiti gli accertamenti del caso, il giovane è stato accompagnato dai Carabinieri nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano, in attesa della sua definitiva espulsione dallo Stato. L’operazione svolta dai Carabinieri riveste particolare importanza in quanto il soggetto fermato si è reso responsabile negli ultimi tempi di numerosi reati contro il patrimonio commessi nella città di Trento e nelle province limitrofe, causando non pochi disagi. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.