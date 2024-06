CARABINIERI – TRENTO * RESIDENZA FERSINA: «FERISCE AL COLLO UN ALTRO OSPITE, 32ENNE ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO»

13.13 - mercoledì 5 giugno 2024

Nella nottata odierna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, sono intervenuti presso la “Residenza Fersina” dove due ospiti, di 32 e 29 anni provenienti dal Marocco, hanno avuto un litigio, per futili motivi, nel corso del quale uno dei due (il 32enne) ha ferito l’altro al collo con una lama, provocandogli una copiosa emorragia.

La vittima è stata prontamente soccorsa è trasportata al Santa Chiara, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico ed è tuttora ricoverata.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato le prime immediate indagini riuscendo a risalire all’identità dell’autore del ferimento, che nel frattempo si era dileguato. Le ricerche avviate dai militari hanno consentito di rintracciare il fuggitivo all’esterno della struttura, lungo via al Desert, con gli indumenti ancora sporchi di sangue.

Visti i gravi indizi di colpevolezza, l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio. L’arrestato alle prime ore della mattinata è stato condotto presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo.