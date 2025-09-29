CARABINIERI – TRENTO * RAPINA IMPROPRIA: «RUBA AL SUPERMERCATO E COLPISCE UN DIPENDENTE PER GUADAGNARSI LA FUGA, ARRESTATO 60ENNE»

11.39 - lunedì 29 settembre 2025

Un furto di generi alimentari si è trasformato in una rapina in pieno centro storico a Trento nella serata di domenica 28 settembre. Protagonista un uomo di 60 anni, residente in Provincia e già noto alle Forze dell’Ordine del Capoluogo, finito in manette grazie all’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento.

Secondo quanto ricostruito, il sessantenne aveva prelevato alcuni prodotti dagli scaffali di un supermercato insieme a una donna, sua complice, denunciata, nella circostanza, a piede libero. Scoperto da un dipendente mentre tentava di oltrepassare le casse senza pagare, l’uomo ha reagito con violenza: prima spintoni, poi pugni e infine una testata per cercare di guadagnarsi la fuga.

La reazione non è però servita a eludere i controlli. Sul posto è giunta in breve tempo una pattuglia dell’Arma, allertata poco prima tramite il Numero Unico di Emergenza 112: i militari hanno così bloccato il 60enne, dichiarandolo in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto al carcere di Spini di Gardolo.