CARABINIERI – TRENTO * PONTE ARCHE – SPACCIO: «TROVATO CON 260 GRAMMI DI HASHISH E 300 EURO, ARRESTATO»

10.32 - lunedì 21 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ponte Arche, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di cui all’art 73 del D.p.r. 309/90 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti), un ragazzo residente in uno dei comuni della Val Giudicarie.

L’attività è nata agli inizi del mese di luglio allorquando i militari della Stazione di Ponte Arche, durante i normali servizi esterni, hanno notato un insolito via vai di auto e ragazzi andare e venire da una frazione di uno dei Comuni della Val Giudicarie. A quel punto, sono stati effettuati una serie di servizi di osservazione che hanno permesso di individuare l’abitazione di interesse e la persona che vi risiedeva. Ecco quindi che, qualche giorno fa, il ragazzo è stato fermato per strada e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due sigarette artigianali confezionate con della sostanza stupefacente del tipo hashish: a quel punto, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del ragazzo rinvenendo nella sua camera da letto altri 260 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e la somma in contanti di 300 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo, mentre tutto la sostanza stupefacente sequestrata verrà inviata al LASS di Bolzano per le analisi di rito.

Tale attività segue solo di poche settimane un altro arresto effettuato, sempre in Val Giudicarie, da parte dei militari della Stazione di Pieve di Bono, a seguito del quale venne arrestato un altro ragazzo del posto perché trovato in possesso di oltre 1 kg di sostanza stupefacente ripartita in 550 gr di hashish, 560 gr di marijuana, 10 francobolli di LSD, 4 pastiglie di LSD e 1,5 gr di cocaina, nonché di un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e la somma in contanti di 5.600 euro.

Visto il buon esito del servizio, ulteriori attività mirate alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti continueranno anche nei prossimi fine settimana in tutto il territorio della Compagnia Carabinieri di Riva del Garda.