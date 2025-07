CARABINIERI – TRENTO * PERGINE VALSUGANA: «VÌOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO, ARRESTATO L’EX CONVIVENTE»

10.43 - martedì 22 luglio 2025

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo residente in Valsugana.

La situazione era da tempo attentamente seguita dalla Procura della Repubblica di Trento e dai Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana. L’ex convivente della donna, originario del Trentino, è stato arrestato dai militari del principale centro della Valsugana, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Tribunale di Trento in aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, più volte violata dall’uomo che non si rassegnava alla nuova vita intrapresa dalla ex compagna.

Telefonate, ingiurie, pedinamenti, spesso rivolti anche nei confronti della loro figlia. A queste condotte è conseguita dapprima una denuncia per atti persecutori e successivamente l’applicazione del divieto di avvicinamento, provvedimento evidentemente non più sufficiente a tutelare la vittima, al punto di indurre l’Autorità Giudiziaria ad emettere quello più afflittivo della custodia cautelare in carcere. L’arresto risale allo scorso venerdì, quando l’uomo è stato prelevato presso l’abitazione e ristretto presso la Casa Circondariale di Trento.

Per l’indagato vige la presunzione di non colpevolezza, fino a sentenza irrevocabile di condanna.