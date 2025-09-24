CARABINIERI – TRENTO * PERGINE VALSUGANA: «FURTI AGGRAVATI NELLA NOTTE, IN CARCERE TRE MAROCCHINI IRREGOLARI SUL TERRITORIO NAZIONALE»

09.07 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Valsugana, hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto tre cittadini marocchini di età compresa tra i 20 e i 30 anni, tutti con precedenti ed irregolari sul territorio nazionale, per due furti aggravati ai danni di altrettanti esercizi pubblici di Pergine Valsugana ed un tentativo di effrazione verso una farmacia della stessa città.

Inizialmente, grazie all’attivazione dell’allarme di una delle attività colpite, i militari sono intervenuti nel corso della notte nella zona di Cirè, dove il titolare di un ristorante aveva appena subito il furto di circa 400 euro dalla cassa, con rottura della porta a vetri tramite il chiusino di ghisa di un tombino. Le successive ricerche eseguite con l’impiego di diverse pattuglie e coordinate dalla Centrale Operativa della Compagnia di Borgo Valsugana hanno consentito di intercettare nelle prime ore del mattino i presunti responsabili nei pressi di un terreno agricolo, mentre erano ancora in possesso della refurtiva, complessivamente pari a circa 500 euro in contanti, 2 telefoni cellulari, una bottiglia di superalcolico (tutto già restituito ai legittimi proprietari), unitamente ad attrezzi da scasso, tra cui una spranga di ferro occultata in un ombrello ed 1 grammo di cocaina. Nel corso delle perquisizioni personali a carico degli indagati, sono stati rinvenuti anche alcuni gioielli in oro, dei quali gli stessi non sono riusciti a giustificare il possesso e che pertanto sono stati posti sotto sequestro per accertarne la provenienza.

Dagli accertamenti eseguiti e dai riscontri acquisiti nell’immediatezza dai militari, compresa l’analisi delle immagini tratte dalla videosorveglianza delle attività colpite, è emerso che i tre malviventi avevano commesso in concorso tra loro e con la medesima modalità anche un furto ed un tentativo di effrazione, rispettivamente ai danni di un altro ristorante e di una farmacia, poco tempo dopo ed a breve distanza dal primo; pertanto, i carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana, dopo aver informato il Magistrato di turno della Procura distrettuale della Repubblica di Trento, hanno condotto i tre fermati presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo. Per gli indagati vige la presunzione d’innocenza fino a quando la colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.