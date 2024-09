CARABINIERI – TRENTO * PARCO DELLE ALBERE: «ARRESTATO UNO DEGLI AUTORI DELL’EFFERATA RAPINA, IERI AVEVA TENTATO UN ALTRO COLPO»

10.44 - venerdì 13 settembre 2024

Nella serata del 12 settembre u.s. i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento hanno sottoposto a fermo un cittadino marocchino diciottenne, già pregiudicato nonostante la giovane età, in quanto resosi responsabile di una tentata rapina.

L’uomo, infatti, si era avvicinato furtivamente ad un ragazzo che si trovava, in attesa dell’autobus, alla fermata situata nei pressi di piazza Venezia, strappandogli con forza dal collo una catenina: la vittima, tuttavia, aveva subito reagito cercando di fermarlo, riuscendo così a tornare in possesso del gioiello e mettendo in fuga il rapinatore. Sono quindi scattate immediatamente le ricerche del soggetto da parte dei Carabinieri, allertati tramite il Numero Unico di Emergenza “112”: i militari, nel giro di poche ore, hanno così rintracciato ed identificato il cittadino marocchino, che è stato quindi condotto presso gli Uffici dei Carabinieri di via Barbacovi.

Nel mentre, grazie alle risultanze contestualmente emerse dalla serrata attività investigativa portata avanti dai militari del NORM di Trento, il fermato è stato inoltre riconosciuto quale autore, in concorso, della efferata rapina (con accoltellamento) verificatasi nella serata del 09 settembre scorso presso il parco delle Albere: nell’occasione un giovane cittadino marocchino era stato aggredito con alcune coltellate alla gamba ed al braccio al fine di sottrargli lo zaino contenente alcuni effetti personali.

Per il fermato si sono così aperte le porte del carcere di Spini di Gardolo, mentre proseguono senza sosta le indagini finalizzate ad identificare i suoi complici, attorno ai quali i Carabinieri stanno sempre più stringendo il cerchio.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.