CARABINIERI – TRENTO * OSPEDALE S. CHIARA: «DÀ IN ESCANDESCENZE IN PRONTO SOCCORSO E AGGREDISCE IL MEDICO, ARRESTATO 19ENNE NORD-AFRICANO»

12.07 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella serata di lunedì 14 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un 19enne nord-africano poiché resosi responsabile di danneggiamento e lesioni nei confronti di un medico del pronto soccorso di Trento.

Il ragazzo, infatti, lamentando asseriti lunghi tempi di attesa per essere visitato, ha incominciato ad inveire contro il personale sanitario e gli addetti alla vigilanza: al culmine dell’attacco d’ira, quindi, è passato dalle parole ai “fatti,” avventandosi contro uno dei medici intervenuti per cercare di calmarlo. Non contento, infine, continuando a minacciare tutti i presenti, ha preso a testate il vetro della camera adibita a triage, danneggiandolo. Solo all’arrivo dei militari della Sezione Radiomobile, intervenuti a seguito di chiamata al Numero di Emergenza “112”, il giovane è stato definitivamente bloccato e condotto, in stato di arresto, presso gli uffici della caserma Carabinieri di via Barbacovi, per poi venire successivamente trasferito al carcere di Spini di Gardolo. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.