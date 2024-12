CARABINIERI – TRENTO * MEZZOLOMBARDO: «VÌOLA DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALL’EX COMPAGNA, ARRESTATO»

18.53 - lunedì 2 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La settimana scorsa i Carabinieri della Stazione di Mezzolombardo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura del divieto di avvicinamento con applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, sessantenne, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi.

Il provvedimento è scaturito a seguito di denuncia da parte dell’ex compagna la quale ha dichiarato che la sera del 26 novembre è stata raggiunta a Mezzolombardo dall’uomo, minacciata e poi aggredita mentre si trovava a passeggio con il proprio cane. In quell’occasione, i Carabinieri intervenuti hanno proceduto a soccorrere la donna, senza tuttavia trovare traccia dell’aggressore.

Pertanto, effettuati gli immediati accertamenti del caso, i militari hanno proceduto a denunciarlo per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, percosse e minaccia. La svolta è avvenuta pochi giorni dopo quando il GIP del Tribunale di Trento ha emesso il suddetto provvedimento restrittivo. Dopo l’arresto, il sessantenne è stato condotto dai Carabinieri di Mezzolombardo presso la Casa Circondariale del capoluogo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.