CARABINIERI – TRENTO * MEZZOCORONA: «TROVATO CON 60 GRAMMI DI COCAINA, ARRESTATO 25ENNE ALBANESE»

15.54 - venerdì 25 ottobre 2024

Nel corso della serata del 24 ottobre, i Carabinieri della Stazione di San Michele all’Adige hanno arrestato un cittadino albanese, 25enne, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari si recavano a Mezzocorona a seguito di segnalazione giunta al Numero di Emergenza “112” di un soggetto sospetto lungo Viale della Fenice. Gli operatori individuavano immediatamente il ragazzo poiché, alla loro vista, tentava la fuga con la propria bicicletta.

Fermato, il soggetto si mostrava ingiustificatamente agitato, pertanto messo alle strette, ammetteva di detenere della droga addosso. A seguito di perquisizione personale, i Carabinieri rinvenivano più di 60 grammi di cocaina ed oltre 1300 euro in contanti, verosimile provento dell’attività illecita. Pertanto il giovane veniva arrestato e successivamente condotto presso il carcere di Spini di Gardolo. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.