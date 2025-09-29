CARABINIERI – TRENTO * MEZZOCORONA: «SEMINA IL PANICO IN UN RISTORANTE E AGGREDISCE I COLLEGHI CON UN COLTELLO, ARRESTATO 30ENNE MAROCCHINO»

11.47 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Serata ad alta tensione quella di domenica 28 settembre a Mezzocorona, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni aggravate.

L’uomo era stato segnalato al Numero Unico di Emergenza 112 per aver disturbato i clienti di un ristorante, insultandoli e minacciandoli mentre brandiva una bottiglia, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol. All’arrivo della pattuglia, il trentenne ha reagito con spintoni e insulti contro i militari che tentavano di identificarlo. Quando i Carabinieri hanno quindi provato ad accompagnarlo sull’auto di servizio per condurlo in caserma, l’uomo ha estratto improvvisamente un coltello nascosto nella manica e ha cercato di colpire gli operatori. La pronta reazione dei militari ha evitato il peggio: il soggetto è stato subito disarmato e immobilizzato.

Nemmeno a questo punto, però, si è placata la sua aggressività: il 30enne ha, infatti, continuato a cercare di scagliarsi contro i Carabinieri con calci, spintoni e testate, costringendoli a ricorrere allo spray urticante in dotazione per contenerlo definitivamente. Trasferito in caserma, è stato poi condotto al carcere di Spini di Gardolo.