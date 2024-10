CARABINIERI – TRENTO * «MALTRATTAMENTI E LESIONI AGGRAVATE AI DANNI DELLA CONSORTE, ARRESTATO»

12.12 - martedì 29 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nel corso della serata del 28 ottobre i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento hanno dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento sostituito con la carcerazione presso istituto di pena, nei confronti di un cittadino marocchino, indagato per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della consorte.

Il provvedimento nasce a seguito di un intervento effettuato qualche giorno fa dai militari della Sezione Radiomobile in via Maccani, in cui la donna è stata aggredita dal marito e trasportata presso l’ospedale Santa Chiara per gli accertamenti necessari.

I successivi approfondimenti svolti dai Carabinieri hanno quindi permesso di aprire uno spaccato più ampio sul rapporto tra i due, facendo emergere una relazione connotata da violenze sia verbali, sia fisiche, che si stava protraendo ormai da qualche tempo. Valutati i trascorsi e i nuovi elementi raccolti dai militari, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura in atto con la custodia cautelare in carcere. Una volta arrestato, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Trento.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.