CARABINIERI – TRENTO * LEVICO TERME: «TENTA DI STROZZARE LA CONVIVENTE A MANI NUDE E LA LASCIA A TERRA IN STATO DI INCOSCIENZA, ARRESTATO»

16.14 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel corso della nottata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana e della Stazione di Pergine Valsugana, con il supporto dei colleghi della Stazione di Levico Terme, hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero per il tentato omicidio della propria convivente.

Inizialmente, i militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia poco prima della mezzanotte, grazie alla segnalazione telefonica di un congiunto della vittima, il quale, pur non trovandosi sul posto (chiamava dall’estero), era preoccupato per la donna sostenendo che il compagno le impedisse di usare il telefono e di uscire di casa.

Giunti sul posto nel giro di pochi minuti, i militari hanno trovato la donna all’interno dell’abitazione, cosciente ma in evidente stato di shock, confusa, con evidenti difficoltà respiratorie e segni di violenza su viso e collo, mentre l’uomo si era già allontanato. Mentre la vittima veniva accompagnata al Pronto Soccorso in ambulanza, scortata da una pattuglia dell’Arma, la Centrale Operativa della Compagnia di Borgo Valsugana attivava le ricerche sul territorio con l’impiego di diverse pattuglie, una delle quali rintracciava e fermava il presunto aggressore poco dopo, nei pressi dell’abitazione, mentre lo stesso rincasava.

Nel frattempo, dal racconto della donna, corroborato dai riscontri e dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai militari, è emerso che poco prima dell’intervento, l’uomo, al culmine di una lite scaturita per motivi economici, avrebbe cercato di strozzarla a mani nude, lasciandola a terra in stato di incoscienza, per poi allontanarsi senza chiamare i soccorsi. Episodio, quest’ultimo, preceduto da altre aggressioni simili, seppur mai denunciate.

Pertanto, al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno condotto in carcere l’arrestato, per il quale, comunque, vige la presunzione d’innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà definita con sentenza irrevocabile di condanna.