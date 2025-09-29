CARABINIERI – TRENTO * INSEDIAMENTO: «IL COLONNELLO ANDREA PEZZILLO È IL NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE»

17.42 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Colonnello Andrea Pezzillo è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trento. Si è insediato questa mattina presentandosi al Comandante della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, Generale di Brigata Stefano Paolucci.

È nato nel 1979 a Novara, da cui è partito – diciannovenne – per frequentare l’Accademia Militare di Modena.

Dopo aver terminato il percorso di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, laureandosi in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha retto per alcuni mesi il Comando di una Compagnia del Battaglione Lazio, per poi comandare, da Tenente, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Corleone quale prima esperienza territoriale.

Trasferitosi alla guida della Compagnia CC di Salsomaggiore Terme per un quadriennio, ha successivamente consolidato la propria esperienza investigativa reggendo una Sezione del Nucleo Investigativo di Milano – svolgendo indagini in materia di corruzione, criminalità economica e reati predatori – e, successivamente, due Sezioni del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, a Milano e Perugia, ove invece si è occupato di Criminalità Organizzata, eversione e terrorismo.

Nel suo precedente incarico ha, infine, retto il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Firenze, coordinando il lavoro dei reparti di pronto intervento, investigativo, informativo e della centrale operativa. Ha, inoltre, durante la sua carriera maturato esperienza in ambito internazionale, prestando servizio per otto mesi nell’ambito della Missione NATO in Kosovo.