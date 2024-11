CARABINIERI – TRENTO * GUIDA SICURA: «CONTROLLATE 147 PERSONE E 121 VEICOLI, QUATTRO PERSONE DENUNCIATE»

09.51 - lunedì 4 novembre 2024

Nella notte tra il primo e 2 novembre, i Carabinieri della Stazione di Trento assieme alla Sezione Radiomobile hanno controllato 147 persone e 121 veicoli nell’ambito del “Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030”, volto a ridurre gli incidenti causati dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti durante la guida.

A tale scopo, il servizio è stato impreziosito dalla presenza di un laboratorio mobile di una società romana convenzionata, attrezzato per il prelevamento di campioni salivari e la contestuale analisi sul posto per determinare l’eventuale assunzione di droghe da parte degli automobilisti.

Il bilancio dell’operazione consta di 4 veicoli sequestrati, 3 persone deferite in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e un’altra denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica. Inoltre, ad un automobilista è stato rilevato un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e 0,8 g/l e quindi gli è stata contestata una sanzione amministrativa di 543 euro con conseguente sospensione della patente.