CARABINIERI – TRENTO * GIORNATA UNITÀ NAZIONALE FORZE ARMATE: «CONCLUSE LE CELEBRAZIONI DEL “4 NOVEMBRE”, CON L’AMMAINABANDIERA IN PIAZZA S. MARIA MAGGIORE»

18.54 - lunedì 4 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Con l’ammainabandiera in Piazza Santa Maria Maggiore si sono concluse le celebrazioni del “4 novembre”. La giornata, che ha avuto inizio con la consueta cerimonia commemorativa svoltasi alla presenza delle principali Autorità e con i reparti schierati, è proseguita con l’allestimento della “Cittadella dell’Unità Nazionale”, una esposizione di mezzi e materiali in dotazione ai reparti delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato, nonché del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e del Corpo Militare della C.R.I. operanti in Trentino Alto Adige. L’iniziativa ha visto anche il coinvolgimento delle locali Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

La giornata ha costituito un’occasione di incontro e di amalgama tra le Forze Armate e i cittadini. Considerevole è stata la partecipazione ai vari eventi (tra cui le “Caserme aperte”) da parte della popolazione.