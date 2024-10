CARABINIERI – TRENTO * “DUE RUOTE SICURE”: «7.329 I MOTOCICLISTI CONTROLLATI, 561 LE CONTRAVVENZIONI (DI CUI 311 IN VAL DI CEMBRA)»

14.02 - lunedì 28 ottobre 2024

Si chiude anche quest’anno con i primi freddi la “stagione motociclistica” in Trentino, con sensibile riduzione già in queste settimane del flusso di mototurismo oltreché degli appassionati delle sportive.

Per garantire un migliore andamento del fenomeno dei motociclisti in corsa lungo passi e strade panoramiche della Provincia, lo specifico impegno preventivo e repressivo del Comando Provinciale Carabinieri di quest’anno è stato massiccio: sono 7329 i motociclisti controllati nel corso di precisi servizi dedicati di cui 561 contravvenzionati.

Di questi, 4083 solo lungo le strade della Val di Cembra, di cui 311 contravvenzionati. Le principali sanzioni riguardano la velocità, il sorpasso, il mezzo non a norma o comunque con modifiche costruttive, così come la targa irregolare o non visibile. Per l’anno prossimo è previsto un incremento della dotazione dei motocicli con livrea istituzionale, con formazione già in corso di nuovi carabinieri motociclisti specializzati, proprio per raffinare e rendere ulteriormente efficace lo specifico servizio di controllo.