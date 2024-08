CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «TENTA L’ENNESIMO FURTO IN UN RISTORANTE, DENUNCIATO»

13.49 - giovedì 29 agosto 2024

Alle prime luci dell’alba di oggi, 29 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno individuato e deferito alla locale Autorità Giudiziaria un cittadino ucraino trentenne, già noto alle Forze dell’Ordine per aver commesso, nel nostro territorio, diversi reati contro il patrimonio (e peraltro scarcerato solo due mesi fa a seguito di un arresto operato nei suoi confronti sempre dai Carabinieri per una tentata rapina impropria presso un negozio di elettronica di Trento), in quanto, verso le ore 05.00, ha tentato di compiere l’ennesimo furto presso un noto ristorante di Via Sanseverino.

Nella circostanza, i proprietari, i quali – loro malgrado – erano già stati oggetto di analoghe “visite” sgradite nelle settimane precedenti, sono stati allertati dal sistema di allarme, così come la Centrale Operativa dei Carabinieri attivata tramite il collegamento dell’impianto al Numero Unico di Emergenza “112”.

Il rapido intervento dei militari ha così permesso di rintracciare nelle immediate vicinanze l’uomo il quale, dopo l’effrazione, era riuscito ad appropriarsi dell’esiguo “bottino” trovato come fondo cassa, ovvero di 26 euro in monete.

Il soggetto è stato così condotto presso gli Uffici dei Carabinieri di via Barbacovi per le operazioni di identificazione e per la redazione degli atti di rito. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.