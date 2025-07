CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «SCAPPA ALLA VISTA DELLA PATTUGLIA E TENTA DI COLPIRE UN AGENTE CON UN BASTONE, ARRESTATO 30ENNE NIGERIANO»

16.06 - lunedì 21 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel pomeriggio di domenica 20 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino nigeriano di 30 anni, con precedenti, con l’accusa di resistenza a pubblico Ufficiale.

L’uomo, nel pomeriggio, era stato segnalato ai Carabinieri da parte del responsabile di un esercizio commerciale di via della Prepositura quale persona problematica che molestava aveva molestato alcuni suoi clienti.

Le immediate ricerche attivate dai Carabinieri hanno così permesso, in breve tempo, di individuare il soggetto mentre si stava ancora aggirando, a piedi, nella zona indicata: questi, tuttavia, alla vista della pattuglia si è subito dato ad una precipitosa fuga nelle vie limitrofe, innescando un inseguimento a piedi tra le vie del centro. Ad un certo punto, vistosi ormai raggiunto da uno dei due Carabinieri, l’uomo ha raccolto da terra un grosso bastone, impugnandolo in modo minaccioso contro il militare.

È stato così che, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità propria e dei presenti, il Carabiniere è ricorso all’utilizzo del taser in dotazione, riuscendo finalmente così a vincerne la resistenza. Tratto in arresto, il nigeriano è stato condotto in carcere.