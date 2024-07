CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «LOTTA ALLO SPACCIO NEL CENTRO CITTADINO, ARRESTATO 19ENNE TUNISINO»

11.35 - venerdì 26 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Continua incessante la lotta dei Carabinieri di Trento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone “calde” del centro storico.Un cittadino tunisino di 19 anni, già con alcuni precedenti penali, è stato infatti arrestato nel pomeriggio di ieri 25 luglio in via della Prepositura: l’uomo è stato individuato dalla pattuglia della Sezione Radiomobile nell’atto di cedere una dose di sostanza stupefacente ad un soggetto, datosi immediatamente alla fuga alla vista dei militari.

Il giovane tunisino è stato invece bloccato e trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di ulteriori 11 grammi circa di hashish pronti per essere venduti, oltre a più di 100 euro in banconote di piccolo taglio quale probabile provento di precedente attività delittuosa.

L’arrestato è stato così condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Trento, ove ha trascorso la notte in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Trento.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.