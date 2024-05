CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «LITE ALLA STAZIONE DEI TRENI, ARRESTATO 26ENNE TUNISINO»

17.34 - venerdì 31 maggio 2024

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, sono intervenuti presso la Stazione FF.SS. di Trento a seguito di una chiamata al 112 per un litigio in atto. Giunti sul posto si sono trovati davanti tre extracomunitari: uno giovane che, a torso nudo, stava avendo una lite con altri due uomini di mezza età.

I carabinieri intimavano ai tre di fermarsi e mentre i due uomini più maturi, poi risultati essere due fratelli marocchini, immediatamente si riparavano verso i militari, quello giovane, poi risultato essere un 26enne tunisino, proseguiva nel suo atteggiamento violento e minaccioso, anche nei confronti dei militari.

Non è stato in alcun modo possibile condurlo alla calma, per la sua identificazione, perché continuava a dimenarsi, in un palese stato di alterazione psichica, andando avanti ed indietro con atteggiamenti minacciosi, e, ad un certo punto, all’aumentare di questa sua aggressività rivolta nei confronti dei carabinieri, questi per evitare un sicuro scontro fisico, si sono trovati costretti ad utilizzare il Taser per immobilizzarlo. L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Da una prima ed immediata ricostruzione dei fatti, parrebbe che questi avesse aggredito uno dei due marocchini, che è un addetto alle pulizie dei vagoni ferroviari e che stava lavorando, unitamente al fratello che fa lo stesso lavoro e che il primo aveva chiamato in suo aiuto, non prima di avere allertato anche il 112. Su disposizione del P.M., l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Spini di Gardolo, in attesa dell’udienza di convalida.