CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «CONTRASTO AI FURTI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, UN ARRESTO ED UNA DENUNCIA»

15.48 - martedì 5 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La costante ed efficace presenza sul territorio dei Carabinieri della Compagnia di Trento ha permesso, ancora una volta, di individuare ed affidare alla Giustizia un soggetto resosi, in questo caso, responsabile di furto aggravato presso due esercizi commerciali in via Pomeranos di Mattarello.

Si tratta di un cittadino italiano, 43enne, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, il quale, nella giornata di ieri, dopo essere entrato in un negozio, ha asportato con destrezza dagli scaffali vari prodotti. Uscito dall’esercizio, ha fatto scattare l’allarme anti-taccheggio, senza però fermarsi e allontanandosi. Intervenuti sul posto i militari della Sezione Radiomobile su segnalazione di uno dei dipendenti al Numero Unico d’Emergenza “112”, è stato individuato e trovato in possesso della refurtiva. Inoltre, all’interno del proprio zaino sono stati rinvenuti ulteriori prodotti che, a seguito di immediati accertamenti, sono stati scoperti essere stati asportati da un punto vendita lì vicino.

Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza di via Barbacovi, presso il Comando Provinciale Carabinieri, dove ha trascorso la notte in attesa del giudizio per direttissima della mattinata odierna presso il Tribunale di Trento.

Sempre con riferimento al contrasto ai furti negli esercizi commerciali, ieri i militari della Stazione Capoluogo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato continuato un cittadino ucraino, 30enne, già noto per precedenti specifici. Nello specifico, a seguito di indagini, al soggetto sono stati contestati i furti commessi in più occasioni tra giugno e luglio scorsi avvenuti in un punto vendita in via G. B. Trener a Trento, in cui ha asportato generi alimentari e bevande.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.