CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «ARRESTATO PER TENTATA RAPINA 30ENNE UCRAINO»

09.19 - mercoledì 12 giugno 2024

Nel primo pomeriggio di ieri, grazie alla tempestività dell’intervento della pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, è stato assicurato alla giustizia un uomo di 30 anni, di nazionalità ucraina, già noto alle forze dell’ordine, che aveva deciso di prendere alcuni oggetti di elettronica presso un noto esercizio commerciale di Trento, senza passare alla cassa per pagarli.

Quando la guardia giurata, insospettita dal suo atteggiamento, gli ha chiesto di mostrare il contenuto dello zaino che aveva a tracolla, l’uomo lo ha violentemente spintonato guadagnandosi la fuga. Subito inseguito dalla stessa guardia e da altri dipendenti del negozio è stato immediatamente fermato e grazie al contemporaneo arrivo dei carabinieri è stato bloccato e arrestato per tentata rapina.

I militari hanno accertato che il soggetto aveva sottratto merce per un valore di 120,00, nascondendola nello zaino, merce che è stata immediatamente restituita all’avente diritto. Su disposizione del P.M., l’uomo è stato condotto presso il carcere di Spini di Gardolo, in attesa della udienza di convalida prevista per oggi.

er l’indagato vige la presunzione di innocenza sino a quando la sua responsabilità non verrà determinata con sentenza definitiva.