CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «ARRESTATA 30ENNE PER FURTO, RESTITUITI PROFUMI PER 100 EURO»

15.56 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La costante ed efficace presenza sul territorio dei Carabinieri della Compagnia di Trento, incentivata anche da una pianificazione strategica pensata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e mirata ad una intensificazione dei servizi preventivi per contrastare il fenomeno dei reati predatori, ha permesso, ancora una volta, di individuare e trarre in arresto un soggetto resosi responsabile di furto presso un esercizio commerciale di via Torre Verde in Trento.

Si tratta di una cittadina marocchina, trentenne, la quale quest’oggi, distraendo con una banale scusa la commessa presente nel negozio, ha asportato alcuni profumi per un valore complessivo di oltre un centinaio di euro, dandosi poi alla fuga. Tuttavia, grazie alla chiamata tempestiva della dipendente al Numero Unico d’Emergenza “112”, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento sono immediatamente giunti sul posto, riuscendo poco dopo ad individuare e bloccare la prevenuta in possesso della refurtiva.

A questo punto, i militari hanno proceduto a restituire la merce al legittimo proprietario e, terminate le formalità di rito nei confronti dell’arrestata, quest’ultima veniva ristretta presso le camere di sicurezza del Comando Carabinieri di via Barbacovi, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata di domani. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.