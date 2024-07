CARABINIERI – TRENTO * CONTRASTO SPACCIO DROGA: «UN ARRESTO / TRE DENUNCE / CINQUE PERSONE SEGNALATE»

15.53 - mercoledì 24 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In continuità con il quotidiano impegno profuso dall’Arma sul fronte della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino di Trento, durante gli ultimi giorni gli ulteriori sforzi prodotti dai militari tra le Piazze Portella e Leonardo da Vinci, via Pozzo, Santa Maria Maggiore e zone “calde” limitrofe, hanno permesso di conseguire importanti risultati, arrestando una persona, deferendone altre tre in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, nonché segnalando in qualità di assuntori ulteriori cinque soggetti.

Più precisamente, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile ha arrestato proprio in pieno centro un cittadino tunisino, classe 2005, già noto alle Forze dell’Ordine nonostante la giovane età, in quanto individuato nell’atto di cedere una dose di hashish ad un giovane residente in zona: colto “in flagranza”, è stato successivamente sottoposto ad una perquisizione personale al termine della quale è stato trovato in possesso di ulteriori 200 grammi circa di hashish, nonché di 300 euro in contanti di piccolo taglio quale verosimile provento dell’attività delittuosa “di giornata”.

Sempre in questi ultimi giorni sono stati altri tre gli spacciatori individuati dai Carabinieri nelle ormai “note” zone del centro storico: si tratta di un cittadino pakistano classe 1983 bloccato nell’atto di cedere una dose di eroina, un cittadino tunisino di 18 anni resosi responsabile di avere ceduto una dose di hashish e di una 35enne italiana trovata in possesso di alcune dosi di stupefacente vario tra cocaina ed hashish.

Come accennato, altre 5 persone, prevalentemente giovani del posto, sempre nel corso delle stesse attività sono state invece segnalate amministrativamente al locale Commissariato del Governo ai sensi dell’art. 75 del DPR nr.309/1990 in qualità di assuntori di stupefacenti, poichè trovati in possesso di modici quantitativi di hashish, di cocaina e di eroina.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.