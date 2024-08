CARABINIERI – TRENTO * CLES: « SEQUESTRI, DENUNCE E SEGNALAZIONI PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI TRA FESTE E SERATE ESTIVE NELLE VALLI DEL NOCE»

10.35 - mercoledì 21 agosto 2024

Prosegue -soprattutto durante il periodo delle vacanze estive- l’attività di contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cles. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti giornalmente nei territori dei Comuni delle Valli del Noce, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Trento o segnalato all’Autorità Amministrativa 9 persone. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Cogolo, a seguito di un sinistro stradale a Ton, hanno denunciato una persona per guida sotto l’effetto di cannabinoidi; fortunatamente, l’incidente non causava feriti gravi. Analogamente, i militari della Stazione di Spormaggiore, lungo la Statale che collega la Val di Non all’Altopiano della Paganella, hanno denunciato un motociclista caduto autonomamente, il quale si era posto alla guida dopo aver assunto droghe. Per le due persone deferite alla Procura della Repubblica sono ovviamente scaturite sanzioni anche sulla patente.

7 sono poi le persone colte in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, tutte segnalate al Commissariato del Governo di Trento. In totale sono stati sequestrati quasi 6 grammi di marijuana, quasi 2 grammi di hashish, 3 spinelli e circa 2 grammi di MDMA. Ad operare, i Carabinieri della Stazione di Malè, del Nucleo Radiomobile di Cles e delle Stazioni di Andalo e Cogolo. Particolarmente importante è stata l’attività di contrasto all’uso di droghe e all’abuso di sostanze alcoliche realizzata nel corso delle feste serali organizzate e svolte nei singoli Comuni della Valle di Sole, della Val di Non e della Comunità della Paganella. Nel corso di questi eventi sono ben 14 le persone colte alla guida dei propri veicoli sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con tassi rilevati fino anche ad oltre i 2 g/l. A procedere i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cles e delle Stazioni di Novella, Mezzana, Cogolo, Rumo, Sarnonico e Spormaggiore. Elevato il numero di patenti ritirate tra violazioni di carattere penale e amministrativo.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Malè hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Trento un soggetto nord africano per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Perquisita la sua abitazione, infatti, venivano rinvenute 5 piante di marijuana, più uno spinello e circa 1 grammo di analoga infiorescenza. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.